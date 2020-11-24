مصر للطيران تعلن تشغيل خط مباشر بين بودابست والغردقة

أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار، بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر.

يأتي ذلك، تحت مظلة وزارة الطيران المدني، وفي ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران، على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن المُخطط أن تٌسير مصر للطيران الرحلة، بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد.

ومن الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

هذا ويمكن للعملاء، حجز تذاكرهم على الرحلات بين بودابست والقاهرة أو الغردقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.