عواض يتابع مشروع "ابدأ حلمك" بثقافة الشرقية

في إطار الاستعدادات النهائية لختام مشروع إعداد ممثل شامل ضمن مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الشرقية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تابع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يرافقه الفنان هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وعضو اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة الفنية للمشروع، البروفات النهائية ووضع الملاحظات والتوجيهات الأخيرة للمتدربين لرفع الستار عن حفل التخرج للمشروع، وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.

جدير بالذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد الممثل الشامل وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

بدأت أولى مراحل المشروع في سبتمبر 2018، وتم إطلاقه في ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شاب وفتاة وإجمالي من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شابا وفتاة تم قبول 166 شابا، وتم البدء في ورش التدريب من يوليو 2019، وكانت باكورة نجاحته بمحافظة أسيوط فى شهر أكتوبر الماضى، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة التي كرمت الفرقة باعتمادها كفرقة مسرحية نوعية.

وأعلنت وزيرة الثقافة اعتماد خريجي ورشة ابدأ حلمك بمحافظة أسيوط كفرقة مسرحية نوعية على أن يتم تعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مشروع "ابدأ حلمك" يمثل أحد محاور إستراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين في مختلف مجالات إبداع ويستهدف تأصيل العدالة الثقافية في المحافظات.