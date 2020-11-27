حزن وبكاء في وداع حافظ أبوسعدة.. وشيحا: خسارة كبيرة وكان رمزا للإخلاص

سادت حالة من الحزن والألم بين عائلة الراحل حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أقاربه وأصدقائه ومحبيه، خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ودخلت نهاد أبوالقمصان، زوجة الراحل، في نوبة بكاء؛ وحاول عدد من الأقارب والأصدقاء تهدئتها، فيما ردد بعض المواطنين الذين أدوا صلاة الجنازة عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة.

وقال المحامي عصام شيحا، القيادي الوفدي، والصديق المقرب لـ أبوسعدة، لـ"الوطن" إن رحيل الأخير خسارة كبيرة للعمل الحقوقي في مصر، مؤكدا أن حافظ أبوسعدة كان صاحب تاريخ مشرف وطويل، وكان يتسم بالإخلاص ويبادل الجميع الحب والاحترام والتقدير، مقدما واجب العزاء إلى أسرته.

وتوفى الحقوقي حافظ أبو سعدة، أمس، عن عمر يناهز 55 عاما، وأعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ونعت "أبوالقمصان"، الراحل عبر حسابها على "فيس بوك": "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمري مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان حافظ أبوسعدة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة