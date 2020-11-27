ندوات بجامعة بورسعيد في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بورسعيد، مجموعة من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

أقيمت الفعاليات، اليوم، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة مها زكريا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها يوسف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وكانت أولى الفعاليات ندوة ضمن سلسلة ندوات تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي تحت عنوان حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تبدأ من اليوم وحتى 10 ديسمبر القادم.

حاضر في الندوة الدكتورة مها زكريا، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة أمل حسونة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ببورسعيد، ودكتورة أية محمد، مدرس بكلية الحقوق ببورسعيد والشيخ سالم عبد الجليل، دكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد، بحضور دكتور أحمد العميري عضو مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من الموظفين بمديرية التضامن الاجتماعي، والشباب بمحافظة بورسعيد.

كما نظمت الفاعلية الثانية بكلية التربية النوعية بإشراف من الدكتور أحمد الروبي عميد الكلية، والدكتورة رحاب أبو زيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي أقيمت تحت عنوان "محور المرأة والإبداع الفني" حيث تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والمصنوعات اليدوية بجانب عزف بعض المقطوعات الموسيقية بقيادة دكتور راجي المقدم، في حضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية.

يذكر أن الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد قد اعتمد تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة برئاسته والذى يهدف إلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتغيير الثقافات المجتمعية التى تحض على العنف.