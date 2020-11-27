محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد كمال حسين ضبش على مسقط رأسه

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد البطل كمال حسين ضبش، على مسقط رأسه؛ لتصبح منشأة الشهيد الرقيب كمال الدين حسين عبدالغفار، بدلا من "عزبة الدكتور السيد سليمان، التابعة لقرية أدشاى مركز كفر الزيات.

وأكد "رحمي" أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا لتخليد ذكرى الشهداء وتكريمهم ورعاية أسرهم، إيمانا من المحافظة بمدى التضحية التي يقدمها هؤلاء الأبطال، الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل خدمة وطنهم، دون انتظار مقابل.

وفي وقت سابق، نفذ محافظ الغربية حملة مفاجئة بمدينة طنطا؛ إذ رفعت الإشغالات كافة من ميداني ستوتة والمحطة، ووجه مدير عمليات المرور بالتواجد الشرطي المكثف؛ لمنع مرور التوكتوك لنفق المحطة.

كما رفعت الإشغالات كافة بشوارع "السكة الجديدة، وعمر زعفان المديرية، والبورصة، والجلاء"، وسحبت رخص السيارات والمركبات المخالفة بمعرفة إدارة المرور.

وبناء على شكاوى المواطنين، أغلقت وشمعت الحملة كافيها بمدخل طريق "طنطا - كفر الشيخ؛ إذ تلاحظ تجمعات من الشباب والفتيات غير متبعين للإجراءات الاحترازية، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بتقديم الشيشة، وحرر محضر، وأحيل للنيابة.

رافق المحافظ خلال جولته مدير عمليات المرور، ورئيسا حي أول وثان طنطا، ورئيس مركز ومدينة طنطا ومعاونوهم.