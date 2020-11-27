بعد حديثها.. مواقف جمعت انتصار السيسي مع أمهات الشهداء

"ببكي لما يحصل حاجة جامدة في البلد ويكون فيه شهداء.. وأعلم أن شعور أم تفقد ابنها حاجة كبيرة جدا".. بهذه الكلمات تحدثت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، عن أكثر ما يحزنها ويتسبب في بكائها.

وتابعت في حديثها: "ببكي خصوصًا في المناسبات، خاصة الشرطة والقوات المسلحة، بسمع قصص الأبطال دول على لسان ذويهم أو أسرتهم".

مواقف عديدة حرصت فيها قرينة الرئيس، على دعم أسر الشهداء والوقوف بجانبهم، تلك المصائب التي ألمت بهم، لتحظى أمهات الشهداء، بجانبٍ من اهتمام قرينة الرئيس، حيث حرصت على تقديم العزاء للسيدة وفاء محمد مهني، والدة الشَّهيد البطل المُقدِّم محمد الحوفي، في استشهاد نجلها، الذي لقى ربه في أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية، في أبريل الماضي.

وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أجريت اليوم اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلًا من أجل مصر وأمنها، أكدت أثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد، إننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة، وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود، رحِم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".

ونعت السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، عقب وفاتها في 17 أكتوبر الماضي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية: "نودع اليوم، إحدى سيدات مصر العظيمات، التي وافتها المنية اليوم، بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطَّرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدَّمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن".

وفي اليوم نفسه، نعت زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت في 16 أكتوبر الماضي، حيث كتبت: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".