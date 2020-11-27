تفاصيل الحصول على قرض شخصي دون ضامن تحويل المرتب من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري عددا من الخدمات والقروض المختلفة لعملائه مثل الودائع، شهادات الادخار، القروض مثل قرض السيارة والقرض الشخصي، وجاءت تفاصيل القرض الشخصي من البنك دون ضمان تحويل المرتب، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

القرض الشخصي للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام

مبلغ القرض يصل لـ30 ألف جنيه مصري، ومدة القرض تصل لـ4 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

خطاب معتمد من جهة العمل موضح به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصى.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.

القرض الشخصي للعاملين بشركات قطاع البترول والغاز

مبلغ القرض يصل لـ500 ألف جنيه مصري، ومدة القرض تصل لـ4 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 أشهر بحد أقصي.

كشف حساب بنكي.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.

القرض الشخصي للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك

مبلغ القرض يصل لـ500 ألف جنيه مصري، ومدة القرض تصل لـ5 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 أشهر بحد أقصي.

كشف حساب بنكي.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.

القرض الشخصي للعاملين بالبنوك

مبلغ القرض يصل لـ700 ألف جنيه مصري، ومدة القرض تصل لـ7 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

خطاب معتمد من جهة العمل موضح به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصي.

كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.