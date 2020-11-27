وزيرة الهجرة عقب حضورها افتتاح مساجد بدمياط: نقتدي بالقيادة السياسية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بتواجدها اليوم بمحافظة دمياط برفقة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معربة عن سعادتها بحضور خطبة الجمعة التي ألقاها الوزير عن الهجرة غير الشرعية، خصوصا عقب البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي الهجرة والأوقاف بما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مكرم في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، عقب مشاركتها في افتتاح مساجد الصفة والرحمة والنخيل بمحافظة دمياط، مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنها اليوم التقت مع الأئمة، خصوصا وأن الشعب المصري شعب متدين ومرتبط بعلاقته بالله سواء مسلمين أو مسيحيين، واليوم كان هناك محاضرة مع أئمة دمياط عن أهميتهم في التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت مكرم أنها حضرت داخل المسجد واستمعت لوزير الأوقاف وللخطبة التي ألقالها وتتعلق بالهجرة غير الشرعية، مشيرة لحضورها افتتاح مسجد الصفا والنخيل مثلما افتتحت القيادة السياسية كاتدرائية الميلاد ومسجد الفتاح العليم بحضور فضيلة الأمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس.

واستكملت مكرم أنها أعجبت كثيرا بقول وزير الأوقاف خلال الخطبة أن "حرمة الدول من حرمة البيوت.. وزي ما كل الأديان بتحث إننا نحترم حرمة البيوت دخول أي دولة بدون إذن يعتبر من الموانع".