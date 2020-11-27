ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. فحص 547 ألف مواطن ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، التي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والمرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا من المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 547 ألف و 386 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي، بنسبة 92.6% من إجمالي المستهدف المقدر بـ591 ألف و290 مواطنا، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي شمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي، بجانب القوافل العلاجية.

كما تتضمن المبادرة قياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة، وفي حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة".