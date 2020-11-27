تحرير 14 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الواسطي شمال بني سويف

نفذت إدارة تموين الواسطي شمال محافظة بني سويف، حملة مكبرة على المخابز البلدية المدعمة؛ لمتابعة مدى الالتزام بالأوزان والمواصفات لرغيف الخبز، في إطار تشديد الرقابة على جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، تحت إشراف المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي.

وتمكنت الحملة من تحرير 14 مخالفة تموينية، 4 محاضر تصرف في 49 جوالا دقيق بلدي مدعم، و4 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 "نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان حساس"، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بفرق من عمال النظافة، والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر، للقضاء على تجمعات القمامة بالمدينة؛ إذ رفعت المخلفات من شارع أحمد عرابي، وجزيرة المساعدة، والطريق السريع، ورفع نواتج تطهير ترعة الإبراهيمية، واستكمال أعمال تجميل ميدان الساحة الشعبية.

كما نظف مدخل ميدوم، ورفع 20 طن قمامة من باقي دائرة مجلس قروي ميدوم، فضلا عن 20 أخرى من منطقة كوبري عبدالرحمن بقرية إطواب، و15 طنا من المخلفات المنزلية بقرى إفوة والعطف وإطواب وجزيرة النور وسليمان وهبة.