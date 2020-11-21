محافظ بني سويف: الانتهاء من الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتهاء الاستعدادات الخاصة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويتنافس 16 مرشحا للفوز بـ8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألفا و354 ناخبا وناخبة، ممن لهم حق التصويت، في 481 مركزا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف إلى رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية، وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوي المحافظة، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان، بالتنسيق مع "الصحة، والتعليم، والوحدات المحلية".

كما كلف "غنيم" مسؤولي القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووجه محمد هاني غنيم، المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية، بالمرور على المقار الانتخابية؛ للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي جهزت المقار بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.