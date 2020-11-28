وظائف شاغرة بالمجلس القومي للشباب.. تعرف على الشروط المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة في المجلس القومي للشباب، ويشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال مناسب للوظيفة المطروحة، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف 21 ديسمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف المتاحة، وفق الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية للشباب

الشروط المطلوبة

- ​قضاء مدة بينة قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدرها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على ​مؤهل عال مناسب.

- ​القدرة على القيادة والتوجيه.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2- رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية

الشروط المطلوبة

- قضاء مدة بينة قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدرها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على ​مؤهل عال مناسب.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

3- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانوينة

الشروط المطلوبة

- ​قضاء مدة بينة قدرها "عامين" على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وعلى ان يكون بينها سنة على الأقل في وظيفة من وظائف التقسيم (أ) بالدرجة الأولى أو قضاء مدة كلية مقدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على ​ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

- ​​القدرة على القيادة والتوجيه.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

4- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الاتصال السياسي والشئون البرلمانية

الشروط المطلوبة

- ​قضاء مدة بينة قدرها "عامين" على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وعلى ان يكون بينها سنة على الأقل في وظيفة من وظائف التقسيم ( أ ) بالدرجة الأولى أو قضاء مدة كلية مقدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- ​مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

5- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الأعمال الهندسية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على ​بكالوريوس هندسة.

- ​قضاء مدة بينة قدرها "عامين" على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وعلى أن يكون بينها عام على الأقل في وظيفة من وظائف التقسيم (أ) بالدرجة الأولى أو قضاء مدة كلية مقدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- ​القدرة على القيادة والتوجيه.

على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف 21 ديسمبر المقبل، وفق موقع بوابة الوظائف الحكومية.