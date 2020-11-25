منها عامل نظافة ومهندس.. أبرز 10 وظائف في مصر اليوم

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف المتاحة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، التي تنوعت بين سائق ومحاسب ومهندس وفني صيانة.

مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: شركة طاهر ترى.

مقر العمل: مدينة العبور القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2

سنين الخبرة: سنتان- ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 20- 28 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2500- 2750 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 750- 1500 جنيه مصري.

منسق زهور

اسم الشركة: الدرة العالمية للمنتجات الغذائية.

مقر العمل: العاشر من رمضان- الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

محاسب

اسم الشركة: مارش ميكس للخرسانة الجاهزة.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

فني صيانة موبايل

اسم الشركة: الصفا و المروة.

مقر العمل: ابو النمرس- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 3000- 6000 جنيه مصري.

عامل بوفيه ونظافة

اسم الشركة: لايت هاوس انترناشيونال.

مقر العمل: مصر الجديدة- شيراتون- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

السن المطلوب: 18- 22 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 1700- 2200 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 200- 400 جنيه مصري.

سكرتيرة تنفيذية

اسم الشركة: شركة حورس لصناعة الاسفنج.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: 7- 10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مسؤول موارد بشرية

اسم الشركة: كليفر كافيه سبوت.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة 1

سنين الخبرة: 3- 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25- 37 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مهندس موقع

اسم الشركة: لايت هاوس انترناشيونال.

مقر العمل: طريق مصر إسكندرية الصحراوي- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5- 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

سائق

اسم الشركة: كارنيلى ايجيبت.

مقر العمل: رشدي - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5

سنين الخبرة: 3 -5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

فنى صيانة أجهزة

اسم الشركة: كارنيلى ايجيبت.

مقر العمل: رشدي- الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: لا يقل عن 25 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

الراتب الأساسي: 2000- 3500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.