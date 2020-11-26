محصل وقارئ.. تفاصيل وظائف شاغرة في "مياه القاهرة"

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل وقارئ، خلال الإعلان رقم 7 لسنة 2020.

وتعلن شركة المياه بمحافظة القاهرة، وظائف شاغرة داخلها، من حين لآخر، في عدد من الشروط والمستندات المطلوبة، للتقديم على إحدى الوظائف المعلنة.

"الوطن" يستعرض خلا السطور التالية، شروط التقديم، وخطوات التقديم على الوظيفة، بالإضافة إلى سرد المستندات المطلوبة، لحصول المتقدم على وظيفة ضمن الإعلان الجديد.

أولا: الشروط الواجب توافرها للقبول بالوظائف الخالية بالشركة:

1- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية التجارية أو الصناعية، نظام الثلاث سنوات.

2- أن يكون المتقدم للوظيفة مقيما بمحافظة القاهرة.

3- ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 27 سنة في 31/ 12/ 2020.

4- أن يكون المتقدم للوظيفة أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

5- أن يجتاز المتقدم للوظيفة الإختبارات التى تجريها الشركة.

6- أن يجتاز المتقدم للوظيفة الفحص الطبى التى تقرره الشركة.

ثانيا: أماكن وطريقة تقديم طلبات الإلتحاق بالوظائف:

تقدم طلبات الإلتحاق بالوظائف باليد، بنادى مياه القاهرة، الكائن 9 شارع الفردوس، إعداد شارع أحمد سعيد، الوايلى، القاهرة.

الفترة المتاحة للتقديم:

وذلك فى الفترة التى تبدأ من الأحد الموافق 29 من نوفمبر الجارى، حتى يوم الخميس الموافق 8 / 12 /2020، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

ويقدم الطلب على النموذج المعد له، ويرغب صور عدد من المستندات المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف المعلنة بالشركة:

1- صورة الرقم القومى.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صورة المؤهل الدراسى.

4- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

6- أصول كل هذا المستندات للإطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة وإعادتها مرة أخرى للمتقدم.

لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو الإيميل، وسوف تعلن مواعيد الإختبارات و النتائج بلوحة الإعلانات بالمبنى الرئيسى للشركة.