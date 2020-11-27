فيديو.. محافظ دمياط: افتتحنا 31 مسجدا خلال شهرين

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الشكر لوزير الأوقاف والهجرة، وأعضاء مجلس الشعب ممن حضروا اليوم، لافتتاح عدد من المساجد بالمحافظة، مؤكدة أنه كان يوما سعيدا جدا بالنسبة للمحافظة.

وأضافت محافظ دمياط، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، عقب مشاركتها في افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمحافظة دمياط، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه افتتح 31 مسجدا خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزير الأوقاف ألقى الضوء اليوم خلال إلقائه خطبة الجمعة، على ضرورة مجابهة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت محافظ دمياط: "حضرت لقاء الأئمة اليوم ممن سوف يشاركون الفترات المقبلة في توعية الشباب لمجابهة الهجرة غير الشرعية".