بالتواريخ.. تعرف على مواعيد الامتحانات وإجازة منتصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواعيد الكاملة الخاصة بالعام الدارسي الحالي 2020/2021، والتي تتضمن مواعيد بداية امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني وانتهائهما، بالإضافة إلى موعد إجازة منتصف العام القادمة.

"الوطن"، تنشر المواعيد كاملة للامتحانات والإجازات للعام الدارسي 2020/2021:

- امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي تبدأ في يوم السبت 23 من شهر يناير القادم، وتستمر الامتحانات لمدة 13 يوما.

- تنتهي الامتحانات والفصل الدراسي الأول بأكمله في يوم 5 من فبراير 2021.

- إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت 6 من فبراير القادم، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي الإجازة يوم الخميس 18 فبراير لعام 2021.

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم 20 فبراير القادم، ومن المقرر له أن ينتهي في 17 من يونيو 2021.

- امتحانات سنوات النقل والشهادة الاعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 15 من مايو 2021، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت 29 من مايو القادم، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة ستبدأ يوم 19 من يونيو 2021.

ومن الجدير بالذكر بدأ العام الدراسي 2020/2021 في 17 أكتوبر الماضي، وسط احتياطات وإجراءات احترازية طبقتها وزارة التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المنظومة التعليمية داخل المدارس ومنها ارتداء الكمامات بشكل اجباري داخل المدارس، وقياس درجات الحرارة على بوابات المدارس، وتعقيم الفصول الدراسية بشكل يومي.

"وزير التعليم": الامتحانات في موعدها دون تأجيل

وفي تصريح سابق خاص بـ "الوطن" أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن كافة الامتحانات مختلف المراحل الدراسية أو الشهادات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية سيتم عقدها في مواعيدها المحددة دون تأجيل، وأشار "شوقي" إلى أنه لا توجد أي أسباب تستدعي من شأنها تأجيل الامتحانات.