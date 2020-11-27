غدًا.. الصحة تنظم قافلة طبية شاملة بنجع الوحدة جنوب الأقصر

تنظم مديرية الشئون الصحية بالأقصر، قافلة طبية شاملة، غدا، السبت، بقرية "نجع الوحدة" بمركز الطود، جنوب الأقصر، وتستمر على مدار يومين.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام والجلدية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال والنساء والأسنان، مؤكدا توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الإخصائيين.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، أعلنت عن توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية وهو لقاح الأنفلونزا الموسمية (رباعي التكافؤ) منذ عدة أيام، حيث يتوفر اللقاح في مكتب صحة ثان بالبندر، مكتب صحة مركز اسنا ويتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة (50 جنيهًا) للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

ووفقا لبيان مديرية الصحة، يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة: كبار السن والمصابيين بأمراض مزمنة ( تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة _...الخ) الأطفال، الأكثر عرضة، مرضى الأورام ونقص المناعة، السيدات الحوامل.

وأشارت صحة الأقصر إلى أن التطعيم إلزامي يعتبر للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابيين بالحمى، يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل حساسية مفرطة من ( البيض، فورمالدهيد، نيوميسين، اكتوكسينول 9)، وأنه في حال السيدات الحوامل الرجوع إلى الطبيب المعالج أولًا، كما أن تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 شهور.

كما استقبلت المديرية ٨ ماكينات غسيل كلوى جديدة، تبرع من صندوق "تحيا مصر" في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، وأيضا القطاعات الطبية التابعة لوزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي «كلنا جنبك» التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أيام.