علي الحجار يعلن تسجيله سورًا قرآنية بصوته: سأطرحها قريبا

أعلن الفنان علي الحجار، عن تسجيله بعض سور القرآن الكريم بصوته في السنوات الأخيرة، موضحًا أنّ السبب الرئيسي في بناءه استديو بمنزله، يرجع إلى رغبته في تسجيل الآيات القرآنية وقتما يشاء.

وقال "الحجار" عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فكرة تسجيل سورًا قرآنية، تراوده في الساعات الأولى من صباح كل يوم، متابعًا: "بتيجي لي رغبة وقت الفجر، إني أنزل الاستديو وأسجل".

وأكد أنّ تسجيل السور القرآنية ليس بدافع إذاعتها في الراديو أو التليفزيون، بينما ستكون ذكرى لأولاده، قائلًا: "أجي إيه أنا جنب الشيوخ الكبار اللي بيجوا في التليفزيون".

وأشار علي الحجار، إلى إمكانية طرحه إحدى السور بصوته للجمهور خلال الفترة المُقبلة، موضحًا أنه حصل على إجازة من الأزهر الشريف بالتلاوة عام 2006 تقريبًا، وذلك عن طريق الصدفة.

وأوضح أنّه تعرض لنقدِ شديد من قِبل بعض النقاد والموسيقيين، بعد إعلان حصوله على إجازة في الترتيل، لاعتقادهم بأنني سأبتعد عن الغناء.

وأعلن الحجار، نزول ألبومه خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه يتكون من 14 أغنية، 7 منهم تم نشرهم بالفعل، بينما البقية تنشر لأول مرة.

وردًا على سؤال إحدى المتابعات بشأن تجربته الفنية، قال الفنان علي الحجار، إنه يعشق السينما وتقريبا "وُلِد في السينما"، مضيفًا: "أسرتي كلها بتحب الفن، والدي الفنان إبراهيم الحجار ووالدتي وأخوالي، وكان لنا موعد مقدس للحضور السينما".

واعتبر الفنان علي الحجار، أن الغناء هو الموهبة الأولى بالنسبة له، لكن ذلك لا يعني نسيانه حلم التمثيل، موضحًا: "كنت سأشارك في الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وكنت سأقدم دور رئيس عصابة، ولكن تم تأجيله لظروف إنتاجية".

وأشار الحجار، إلى تقديمه 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدي مثل: "رصاصة في القلب" التي شارك فيها الفنانة أنغام وسامي مغاوري وأحمد رزق، متابعا: "رغم وجود سامي مغاوري وأحمد رزق، لكن أنا وأنغام كنا بنموت الناس من الضحك".

طرح المطرب الكبير على الحجار أغنيته "سيدنا النبي" مؤخرا احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وجاءت الأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي عادل عايش.

وكان الفنان علي الحجار، قد أحيا في أغسطس الماضي، حفلًا في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي أقامه مركز الفنون، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وقدم "الحجار" خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل، منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.