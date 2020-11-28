البعض يتعرض له.. إزاى تعمل إسعافات أولية لإنعاش القلب الرئوي

ظهرت في الأونة الأخيرة حالات فقدان الوعي التي تطورت للوفاة نتيجة لإصابة ما في القلب الذي قد يتوقف عن النبض.

وقد يتعرض شخص ما في محيطك لهذه الحالة المرضية ويتطلب الأمر محاولة إسعاف وإنعاش القلب الرئوي في محاولة لإنقاذ حياته حتى تصل سيارة الإسعاف.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها كيفية إسعاف وإنعاش القلب الرئوي في التقرير التالي.

إنعاش القلب الرئوي بالاسعافات الاولية

أولًا: يجب الاتصال على الفور بسيارة الإسعاف لنقل المصاب لأقرب مستشفى.

ثانيًا: من الضروري فحص تنفس المصاب وعند غيابه نقوم بالإنعاش ويتم ذلك من خلال خطوتين وهما:

- فتح وتسريح المسالك الهوائية وفحص التنفس ويتم ذلك من خلال وضع المصاب على ظهره ونقوم بإزالة كل ما قد يعيق التنفس وتتحقق من وجوده.

- التدليك القلبي أو الضغط على الصدر، ويتم ذلك من خلال الوقوف بجانب المصاب على الركبة وتحدد مكان الضغط الذي يجب أن يكون في منتصف الصدر وتقوم بالضغط فيها بجمع اليدين في وضعية عمودية بمساعدة ثقل جسدك 30 ضغطة، حيث يكون الضغط بعمق حوالي 5 سنتيمترات وبمعدل 100 ضغطة في الدقيقة.

- بعد الضغط 30 مرة تفحص التنفس والنبض بسرعة فإن عاد التنفس فلابد من وضع المصاب على وضعية الإفاقة وإن لم يستجيب يتم عمل تقنية التنفس الصناعي أو النفخ فم لفم ويتم ذلك تميل رأس المصاب للخلف و تفتح فمه وتسد أنفه وتنفخ بفمك في فم المصاب نفسين وخلال ذلك تلاحظ إرتفاع وصعود مستوى الصدر.

- في حال إن لم يكن هناك أي مأشر على التنفس تعود للقيام بالضغط على الصدر مرة أخرى 30 ضغطة كما في الخطوة السابقة، وبعد القيام بخمس دورات (30 ضغطة - 2 نفسين) ولم يعد التنفس، وجب الاستمرار فقط بالضغط على الصدر حتى وصول مسعفي سيارة الاسعاف أو الوصول للمستشفى إن تم نقل المصاب.

إذا وجد مسعفان اثنان فواحد يقوم بالنفخ والآخر بالضغط بالتوالي وليس في نفس الوقت.

يجب الانتباه لـ

- إذا بدأت بالإنعاش القلبي الرئوي لمصاب لا يتنفس وتوقف قلبه وأحسست أن لديه كسور بصدره فيجب الاستمرار بالأنعاش لأن الكسور قد تؤذي بعض الأعضاء الداخلية لكن التوقف عن الإنعاش قد يقضي على أي احتمال لعودة نبض المصاب.

- عند توفر جهاز "مزيل الرجفان" فمن الأحسن استعماله مع القيام بالإنعاش القلبي الرئوي.