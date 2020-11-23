في البيت والجيم والشغل.. طريقة عمل إسعافات أولية للكسور في 9 خطوات

قد يربكك وجود شخص تعرض لكسر في محيط عملك أو منزلك أو صالة الألعاب الرياضية فلا تعرف الطريقة السليمة للتعامل مع الحالة حتى لا تحدث مضاعفات وما هى الإسعافات الأولية التي يحتاجها الشخص حتى يتم نقله لأقرب مستشفى لإنقاذ الحالة.

وعليه، تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها الطريقة السليمة لإسعاف شخص تعرض لكسر في أحد أعضاء جسده.

خطوات إسعاف شخص تعرض لكسر

أولًا: الاتصال بالاسعاف فورا.

ثانيًا: عدم تحريك المصاب في حالة الشك أو التأكد من وجود كسر، طالما لا يوجد شيء يهدد حياته.

ثالثًا: يجب أن تعمل على تهدئة المصاب والتقليل من توتره قدر الإمكان.

رابعًا: لا تنسى إبقاء مجرى الهواء مفتوحا حتى لا يحدث انسداد وذلك في حالة فقدان الوعي تماما.

خامسًا: إيقاف النزيف إن وجد وذلك بوضع ضمادات عليه قبل معالجة الكسور.

سادساً: قم بتثبيت مكان الإصابة بدعمها من جوانبها لتفادي تحريكها، ويمكن عمل جبيرة مناسبة للكسر لتثبيته في حالة إصابات الأطراف باستخدام ورق كارتون مقوى كأبسط الحلول المتاحة في ذلك الوقت.

سابعًا: في حالة وجود إصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر لا يجب تحريك المصاب تحت أي ظرف لأن ذلك قد يشكل خطرا على المصاب، وتثبيت الرأس في الوضع الذي وجد عليه وقم بوضع اليدين على جانبي الرأس مع إبقاء مجرى الهواء مفتوح، وراقب المصاب بصورة مستمرة مع الحديث إن كان واعيا إليه لطمأنته.

ثامنًا: في حالة كانت يتقيأ المصاب فذلك قد يسد مجرى هوائه لذا يجب القيام بمناورة الدحرجة على الجانب وذلك بالاستعانة بثلاثة أشخاص آخرين وقلب المصاب على أحد جانبيه في نفس الوقت بحيث يجلس المساعدون على ركبهم بشكل صف بجانب المصاب.

تاسعًا: إذا حدث كسر بإحدى القدمين فيمكن تثبيتها بالقدم الآخر وربطها بشكل متوازٍ حتى تصل سيارة الإسعاف ويتم نقله للعلاج.