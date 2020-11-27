توافد أعضاء مستقبل وطن على نادي الحزب للمشاركة في تكريم الرياضيين

وصل منذ قليل، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، إلى نادي الحزب بالسيدة زينب للمشاركة في احتفالية تكريم أعضاء فرق، كرة القدم، و الكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما سيتم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسي"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وتشهد الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية.

وبدأ منذ قليل، توافد أعضاء مستقبل وطن، على نادي الحزب للمشاركة في الاحتفالية الكبرى، وقام منظمي الاحتفالية بتوزيع كمامات على الضيوف وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وحرص الأعضاء على اصطحاب أبنائهم معهم إلى النادي لمشاهدة البرامج الترفيهية التي سيتم عرضها خلال الحفل.

وتمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقي إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

وهنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، نادي مستقبل وطن لكرة القدم، على صعوده إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ووجّه رشاد، تحية شكر وتقدير للمسؤولين ولجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق، وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، مؤكدًا أنّهم آمنوا بذاتهم وبقدراتهم وبحلمهم فاستحقوا بكل جدارة تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إلى أنّ الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدٍ جديدٍ للتأكيد أنّ صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام في وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية.

وكتب رشاد، عبر صفحته على فيس بوك: "حلم جديد آمنتم به وحققتموه بعزيمتكم وجهدكم ودعمكم، وقدمتم تجربة جديدة للمنظومة الرياضية ستضيف لها الكثير والكثير، افخروا بتجربتكم وإنجازكم، واستمروا في عطاءكم ودعمكم؛ لتثبتوا للجميع أنّ مستقبل وطن كان وسيظل مصدرًا للعزيمة والتحدي، ونموذجًا في مواصلة المسيرة لرفعة وطننا الحبيب".