انتهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع الزلفي في أرمنت غرب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، انتهاء أعمال الإصلاح لشبكة الصرف الصحي بشارع الزلفي، بعد دفع شركة شركة "المقاولون العرب" بفريق فني لإجراء الصيانة اللازمة.

وقال رئيس المدينة، إن شارع الزلفي بـ"أرمنت الحيط" شهد هبوط ارضي تسبب في هبوط بعض مواسير ومطابق الصرف، وتم تكليف شركة المقاولون العرب بالإصلاح، والانتهاء من الأعمال وجارى رفع الأتربة وتمهيد الشارع بواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، لفتح الشارع لمرور السيارات والمواطنين.

وأوضح عاشور، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.

وشهدت مدينة أرمنت افتتاح مسجد "عباد الرحمن" بقرية الرياينة في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ويأتي المسجد ضمن المساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، ويشهد افتتاحه قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف أرمنت، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمجلس مدينة أرمنت.

وفي هذا الصدد قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر بإن "الناظر إلى المساجد التي افتتحتها المديرية سابقا يجد بأنها في أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".