قبل ساعات من لقاء القرن.. أحمد فهمي ودينا فؤاد بـ تيشيرت الأهلي (صور)

ينتظر عدد كبير من المصريين، وعشاق الساحرة المستديرة، مباراة القمة والتي تجمع فريقي الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن، على مشاهدة المباراة وتشجيع فريقهم المفضل، وكان من أبرز الفنانين المشجعين للنادي الأهلى الفنان أحمد فهمي والذي نشر صورته مرتديًا التيشيرت الخاص بالفريق قبل ساعات من انطلاق المباراة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقا: "كابو المدرج اللي كان مثل كبير لينا في حب الكيان، إن شاء الله نكسب النهاردة ونهديلك البطولة يا صاحبي".

كما نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورتها وهي مرتدية تيشيرت المنتخب الوطني لكرة القدم باللون الأحمر عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" معلقة: "الأهلي وبس وعارفة إنه تيشيرت منتخب".

فيما نشر الفنان أحمد كرارة صورته وهو مرتيدا تيشيرت أبيض عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقا: "أنا أهلاوي إنت إيه ؟ ولابس أبيض لا للتعصب".

وكان شدد مصدر داخل اتحاد الكرة، على أن نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع الأهلي والزمالك، سيقام اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ولا صحة لما تردد حول تفكير مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في تأجيله بأي حال من الأحوال.

وأضاف المصدر لـ"الوطن": "إصابات بعض لاعبي الفريقين، بفيروس كورونا، لن تؤثر على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، لكننا في الوقت نفسه نطالب القطبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة باقي اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع المصدر: "اتحاد الكرة، لم يتلق أي خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال زيادة الإصابات بكورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك، وكل ما تردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعلى الفريقين التركيز والتحلي بالروح الرياضية".