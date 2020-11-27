قبل نهائي القرن.. "إليسا" تعلن تشجيعها للمارد الأحمر: الأهلي حديد

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن النادي المصري الذى تنتمي إليه قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وغردت "إليسا" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بانتظار المباراة التاريخية اليوم، ويا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس.. والأهلي حديد".

يذكر أن مباراة اليوم تشهد اهتماما كبيرا من كافة نجوم الفن والغناء، لحساسية المباراة التى سيكون الفائز فيها بطل القارة ومتأهلا لكأس العالم للأندية لعام 2021.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بفريق الوداد المغربي خارج البطولة بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0، 3-1، بينما وصل الفارس الأبيض على حساب فريق الرجاء المغربي بعدما تفوق عليه بنتيجة 4–1 في مجموع اللقاءين.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي الأبطال اللقاء العاشر بينهما في صدامات القمة الأفريقية، بينما ستكون التاسعة في دوري الأبطال على وجه الخصوص، حيث فاز أبناء القلعة الحمراء في خمس مواجهات، بينما حسم التعادل ثلاث مباريات، ولم يحصد الزمالك أي انتصار على المارد الأحمر في دوري الأبطال، لكن حقق فوزا وحيدا إفريقيًا على حساب الأهلي وكان في بطولة السوبر الأفريقي في 16 يناير 1994 بهدف أيمن منصور.