تحذير حكومي هام قبل مباراة الأهلي والزمالك: "تجنبوا الأماكن المغلقة"

حذرت وزارة الصحة والسكان، ومكتب منظمة الصحة العالمية بمصر قبل قليل، المصريين من التواجد في "الأماكن المغلقة" عند حضور حدث أو فعالية عامة.

ولم يذكر التحذير، الذي نشرته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صراحة مباراة الأهلي والزمالك، إلا أن المنشور أرفق بخلفية لاستاد رياضي.

وعنونت الوزارة والمنظمة منشورها التوعوي، بعنوان "احمي نفسك، ومن حولك من فيروس كورونا".

وقالت الوزارة: "إذا كنت تنوي حضور حدث أو فعالية عامة، اختر حضور الفعاليات بالأماكن المفتوحة جيدة التهوية، بدلاً من الأماكن الغلقة".

وشددت الوزارة على ضرورة الحرص على "التباعد الجسدي".

وفي سياق منفصل، نشرت الصفحة الرسمية لمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، ما اسمته بـ"إرشادات لمنظمي التجمعات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة، في المنشور التوعوي الذي أعدته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إنه إذا كان هناك شخص بصدد تنظيم تجمع أو حدث أن يتخذ 4 احتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتقليل الازدحام بأقصى قدر ممكن.

وأوصت المنظمة بتخصيص مقاعد تفصل بين كل شخص والآخر بمسافة متر واحد على الأقل، وتنظيم حركة الدخول والخروج، ووضع علامات على الأرض لتنظيم أماكن الانتظار أثناء الدخول، وإسناد أرقام للأشخاص الداخلين للحدث لتنظيم أماكن جلوسهم.

إرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، تأتي قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يُعرف باسم "نهائي القرن"، وسط تخوفات من تجمعات المصريين لمشاهدة المباراة، وما يمكن أن يسفر ذلك عن زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.