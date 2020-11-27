أزهريون: سخرية جماهير الكرة من بعضهم البعض عقب هزيمة أحدهم حرام شرعا

"يا رب نجينا من التحفيل"، جملة ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

الوطن سألت علماء الدين، هل يجوز أن يسخر كل جمهور من الأخر بعد هزيمة أحدهم وهو ما يطلق عليه الجمهور "التحفيل" وهل ذلك حلال أم حرام؟.

أكد الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، إن ما يطلق عليه "التحفيل" بين جماهير الكرة حرام شرعا كونه يشعل الفتن داخل المجتمع، موضحًا أنه يقصد بالتحفيل المناوشات والشقاق الذي يحدث بين الجماهير بسبب كرة القدم.

وأضاف "الحديدي"، أن النبي نهى عن نِطاح الكِباش ومهارشة الديكة، حيث كانوا قديما يحضرون الأغنام لتناطح بعضها، كي يضحك الناس، ولكن حرمها النبي عليه السلام كونها تبعث على الفتنة.

واستشهد مدير مركز الأزهر للفتوى، بقول النبي عليه السلام، "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، كما وردت آيات قرآنية للحدث على رفض الفتنة، مثل "والفتنة أشد من القتل" و"الفتنة أكبر من القتل".

وشدد "الحديدي" على ضرورة أن نهتم بالأخلاق، موضحا أن حسن الخلق هو الباعث الأول للإيجابيات في المجتمع، موضحا أن الدولة في مرحلة بناء، وهو ما يتطلب التكامل وليس الشقاق، موضحًا أن ما يطلق عليه التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى، ويترتب عليها فساد.

وقال الشيخ عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لـ"الوطن"، إن "التحفيل" الذي تقوم به بعض الجماهير، ويشمل سباب ولعان وإهانات، أمر منهي عنه، وغير جائز شرعًا، ولا يليق بالمصري وبالمسلم، فليس المسلم بسباب ولا لعان، مشيرا إلى أن تلك الإهانات يحاسب الله عليها، ولا يليق بجماهير كرة القدم، أن تسب وتلعن بعضها البعض، أو تسب لاعبي الفريقين المتنافسين.

وأضاف هندي أن السخرية المتبادلة بين الجماهير أمر مكروه، وغير محبذ شرعا ولا عرفا ولا مجتمعا، مطالبا بضرورة الالتزام بالروح الرياضية.

وأوضح هندي أن ما يوصف بـ"التحفيل" أمر مرفوض دينيا، لأن فيه سخرية مبالغ بها واستهزاء، وهذا غير مقبول.

وأضاف: "الاستهزاء يثير في النفس التشاحن والتعصب وربما يقاطع الناس بعضهم البعض ويتشاجرون بسبب هذه العادة السيئة التي نراها عقب كل هزيمة للفرق الكبري، وأن كل ما يؤدي لمثل هذه الأزمات أمر مرفوض قطعياً".

وأكد الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، لـ"الوطن"، أن السخرية المتبادلة بين جماهير الكرة أمر مكروه كراهة التحريم، أي إنه دون الحرام وفوق المكروه، مضيفا أن الرياضة أمر مباح، لكن شريطة عدم السخرية والاستهزاء بالأشخاص أو الكيانات أو الدول، فهذا أمر مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم.

وأوضح أن الرياضة ليست للسخرية والتندر، وإنما للمنافسة والسمو الأخلاقي والروح الرياضية، وما يحدث الآن عكس الرسالة المطلوبة من الرياضة، مشيرًا إلى أنه يجوز جدا نقد اللاعبين والخطط، وإنما السخرية أمر يحاسب عليه المرء، مستشهدًا بالآية الكريمة: "لا يسخر قوم من قوم".

وتابع: "ما نراه بعد كل هزيمة أو فوز للأهلي والزمالك من سخرية واستهزاء بشكل مبالغ فيه مرفوض شرعا، لأنه يسير عكس الآية".