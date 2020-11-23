عمرو أديب يرد على مشجع أهلاوي: الزمالك هيكسب يوم الجمعة

رد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، على معلق أهلاوي يخبره بأن الأهلي سيفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة المقبلة.

وقال "أديب"، "واحد باعتلي بيقولي يوم الجمعة الجاية أنت المذيع الوحيد اللي هتكون شغال ففرصة أنك تهني النادي الأهلي، بص الزمالك هيكسب ماتش يوم الجمعة، يوم الجمعة الزمالك هيكسب، الجمعة الزمالك هيكسب، يكسب الزمالك الجمعة، رتب الجمل زي ما أنت عاوز بس يوم الجمعة الزمالك هيكسب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.

ووضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس، والذي فاز به الزمالك بهدفين لهدف، وتأهله لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

ويؤدي اللاعبون بعض التدريبات البدنية بجمانيزيوم النادي، بجانب عمليات الاستشفاء، وذلك لمعالجة الارهاق العضلي، والوصول إلى أعلى معدل تحهيزي للفترة المقبلة.

وأدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، وذلك بالجري حول الملعب، لزيادة المعدل البدني للثنائي، على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل، واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.

واكتفى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بأداء فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، حيث وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لزيزو يستكمله بجيمانيزوم النادي، وعليه لم يشارك مع باقي اللاعبين في الفقرات التدريبية اليوم، حتى يحصل اللاعب على أعلى قسط من الراحة وعمليات الاستشفاء، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم عمر السعيد مهاجم الفريق في التدريبات، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للفترة المقبلة، وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .