للأسبوع الثاني.. تراجع نسب إشغال بالفنادق بسبب موجة كورونا الثانية

تراجعت نسب الأشغال بالمدن السياحية للأسبوع الثاني على التوالي، نظرا لتوقف العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر، عن إرسال سائحيها بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع نسب الإصابات بالعديد من دول الأتحاد الأوروبى.

وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم بلغت نحو 15%، لافتا إلى أن هناك العديد من الفنادق بالمحافظة أغلقت أبوابها نظرا لعدم وجود زبائن.

وأضاف "عاقل"، لـ "الوطن"، أن هناك العديد من الدول الأوروبية لا زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والتشيك وسويسرا وهولندا، إضافة إلى أعداد قليلة من المواطنين المصريين، لافتا إلى أن نحو 90% من أعداد السياح المتواجدين بالغردقة حاليا من الأوكران.

وأشار إلى أن هناك تخوفات من قبل العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر من أن تؤدي الموجة الثانية من كورونا إلى إعادة الإغلاق الكلي للفنادق، مثلما حدث في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فبراير الماضي، ما أدى إلى تكبد الفنادق خسائر فادحة، نظير غياب السياح وتكاليف إجراء الصيانة قبل إعادة التشغيل، منوهًا بأن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية التزمت منذ إعادة تشغيلها بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل وزارة السياحة، ما أدى إلى أن نسب الإصابات بين السائحين والعاملين خلال الـ 5 شهور الماضية بلغت "صفر%".

ومن جهته قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الإشغالات الفندقية بكل المدن السياحية المصرية تراجعت بشدة خلال الشهر الحالي، وذلك بسبب قرارات الإغلاق التي قامت بها العديد من الدول الأوربية وحظرها لسفر سائحيها خارج دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا التراجع سيستمر خلال الفترة المقبلة ولحين عودة حركة الطيران المنتظم والعارض بين تلك الدول ومصر.