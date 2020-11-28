7 ديسمبر آخر موعد للتقديم على 100 ألف وحدة في 9 محافظات

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على فترات متقاربة، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتى ذلك تنفيذا لمبادرة "سكن لكل المصريين" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق رغبة كل مواطن فى امتلاك مسكن خاص به، وتسلم تلك الوحدات كاملة التشطيب، خلال 36 شهرا من موعد إعلان الطرح.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عن طرح نحو 100 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المدن الجديدة، بمساحات 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة)، و90 مترا مربعا (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب.

على أن يتم سحب كراسات الشروط وسداد جدية مقدمات الحجز ورفق البيانات والمستندات على موقع الصندوق، ويغلق باب الحجز يوم 7 من ديسمبر المقبل، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق أنه بمرور تلك التاريخ، سيتم إغلاق موقع الحجز الإلكترونى للصندوق، وإيقاف عملية سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

المحافظات المتاح بها حجز الوحدات السكنية حاليا، وحتى 7 ديسمبر المقبل:

1- محافظة القاهرة: مدينة بدر (حدائق العاصمة)، ومدينة 15 مايو.

2- محافظة الجيزة: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار).

3- محافظة القليوبية: مدينة العبور الجديدة.

4- محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان.

5- محافظة المنوفية: مدينة السادات.

6- محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوى الجديدة.

7- محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

8- محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة.

9- محافظة سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألفا سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.