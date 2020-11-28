كورونا أو أعراضه.. حالتان مستثناة من نسب الغياب القانونية بالمدارس

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الحالات المستثناة للطلاب من نسب الغياب بالمدارس هي الحالات المرضية والتي يأتي من ضمنها وعلى رأسها الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو ظهور أعراض المرض المختلفة على الطالب.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه ينبغي على ولي أمر في حالة إصابة نجله بفيروس كورونا أو ظهر أعراض المرض عليه، أن يُخطر إدارة المدرسة بحالة الطالب المرضية وإثبات ذلك بتقرير طبي يتمّ إرساله إلى المدرسة.

وتابع المصدر، أنَّه في هذه الحالة يتمّ رفع اسم الطالب من قائمة الحضور لحين شفاؤه وعودته مرة أخرى إلى المدرسة، ولن يتمّ احتساب أيام مرضه ضمن الأيام الغياب المسموح بها.

وأكّد المصدر، أنَّ المدة القانونية لغياب الطالب عن المدرسة والمسموح بها حسب قانون التعليم هي 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، وإذا تجاوز الطالب تلك النسبة المحددة للغياب يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفى في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، رفع غياب الطلاب من المدارس، مؤكّدًا أنَّ جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية تسجل حضور وغياب الطلاب بشكل طبيعي، وأن أي طالب يتجاوز نسبة الغياب القانونية سيتم فصله من المدرسة التابع لها.

وكان العام الدراسي الحالي 2020-2021 قد بدأ في منتصف شهر أكتوبر الماضي وسط إجراءات وقائية متعددة شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيقها داخل كل المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع التلاميذ من الإصابة بالفيروس، وحتى لا تتحول المدارس لبؤرة لكورونا، ومن ضمن تلك الإجراءات كان ارتداء الكمامة بشكل اجباري للطلاب الاكثر من 14 عامًا، أما الأقل ينبغي عليهم ارتداء واقي الوجه، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة، وتعقيم كل الفصول الدراسية.