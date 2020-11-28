الخطوات والمستندات اللازمة لتوصيل المرافق للمباني القديمة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن 4 خطوات يجب أن يقوم بها المواطن للحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بالأحياء والوحدات والإدارات المحلية التابعة.

المستندات المطلوبة

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال الصادرة من المهندس المشرف.

- نسخة من الرسومات التنفيذية معتمدة من المهندس المشرف على الأعمال.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- تحديد موعد المعاينة.

3- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

4- استلام التصريح.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه

قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقدالانتهاء من تقديم الخدمة.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

- يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.

- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

- احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.

- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تُحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.

- يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

- يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.