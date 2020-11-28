الخطوات والمستندات اللازمة لتوصيل المرافق للمباني القديمة
كتب:
سلامة عامر
10:01 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
عداد كهربا"ارشيف"
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن 4 خطوات يجب أن يقوم بها المواطن للحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بالأحياء والوحدات والإدارات المحلية التابعة.
المستندات المطلوبة
- شهادة صلاحية المبنى للأشغال الصادرة من المهندس المشرف.
- نسخة من الرسومات التنفيذية معتمدة من المهندس المشرف على الأعمال.
شروط الحصول على الخدمة
- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
إجراءات المواطن
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- تحديد موعد المعاينة.
3- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
4- استلام التصريح.
المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه
- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
- سند الحيازة أو الملكية.
- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.
- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).
- بطاقة الرقم القومي للعميل.
- إيصال مياه من أقرب جار.
- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه
قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة سداد قيمة المعاينة والملف.
- إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.
- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.
- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.
- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.
- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
- توقيع العميل للعقدالانتهاء من تقديم الخدمة.
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية
- يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.
- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
- احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.
- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تُحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.
- يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.
- يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.
- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.
- يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.