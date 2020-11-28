تعمل على تنقية الهواء.. "بلازما كلستر" تكنولوجيا جديدة لمحاربة كورونا

في خضم المحاولات المستمرة، والجهود الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لجأت أحد الشركات المصرية إلى إنتاج أجهزة تنقية هواء لمحاربة الوباء باستخدام تكنولوجيا "البلازما كلستر" التي تولد أيونات في الهواء من شأنها تنقية الهواء من الفيروسات.

وقال المهندس ديفيد سمير، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الروبوت، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج مساء "dmc"، إنه بعد دراسات استمرت 8 أشهر اكتشفوا أن البلازما تقتل الفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ما هي تكنولوجيا البلازما كلستر؟

"البلازما كلستر" هي نوع من أنواع الفلاتر تولد أيونات في الهواء تعمل على سحب الهيدروجين، فيخسر الفيروس الغلاف البروتيني الخارجي له ويصبح غير فعال، وبحسب تصريحات الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، و رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.

وتعمل"البلازما كسلتر" على تنقيئة الهواء من الفيروسات والبكتيريا في المكان الذي تنتشر به، إلا أنها وبحسب تصريحات عبدالوهاب لـ"الوطن"، كلها محاولات جادة لمواجهة فيروس كورونا لاتزال قيد التجربة ولم يثبت حتى الآن فعاليتها التامة في القضاء على فيروس كورونا على وجه التحديد وإن كانت تعمل على تنقية الهواء.

عبدالوهاب: من الأفضل الجلوس في أماكن مفتوحة وعدم الاعتماد على الفلاتر لتنقية الهواء

وأوصت استشاري البكتيريا والكائنات الدقيقة والمناعة بالاعتماد على الهواء الطبيعي خلال الجلوس في أي مكان وتجنب الأماكن المغلقة قدر المستطاع، لإنه مهما كانت فعالية تلك التكنولوجيا في تنقية الهواء قد تكون العدوى التي يحملها الشخص المصاب أقوى من قدرة الفلتر على التنقية، بحسب تعبيرها.