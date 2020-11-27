محافظ جنوب سيناء يخصص 16 يناير عيدا للهجن بالمحافظة

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سباقًا تنسيقيًا للهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن، اليوم، بمشاركة 9 محافظات وهي "شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، الوادي الجديد، الشرقية، قنا، سوهاج، الأقصر، وجنوب سيناء".

ورحب المحافظ بالوفود المشاركة في السباق، مؤكدًا أن سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولي اكتسبت الصفة العالمية، ويظهر ذلك جليًا في كافة السباقات الدولية، حيث تزداد أعداد الدول المشاركة في مهرجانات سباق الهجن.

وقال المحافظ إن الرئيس السيسي يهتم بتلك الرياضة العريقة، التي تحيي التراث البدوي، معلنًا تحديد يوم 16 يناير من كل عام ليكون عيدًا للهجن وبداية للمسابقات الدولية السنوية، وأوضح أن هذا اليوم يواكب ذكرى افتتاح رئيس الجمهورية، والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى لمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

وفي نفس السياق أكد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن، أن السباقات التنشيطية تأتى في اطار الاستعدادات الجارية لإقامة عدد من المهرجانات والسباقات الدولية خلال الفترة القادمة، والتي ستقام بمضمار شرم الشيخ الدولي للهجن .

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن المضمار أصبح قبلة المسابقات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على رعايته الدائمة لسباقات الهجن.