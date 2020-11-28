"فدو" هدية لأبناء جنوب سيناء بعد فوز السيد عوض بمقعد القائمة

"الفدو" هي عادة بدوية قديمة يتبعها أبناء سيناء منذ مئات السنين وتتوارثها الأجيال ولم تنقطع، وكل فرد يعيش على أرض جنوب سيناء يعرف أن الفدو هو عبارة عن نذر أو هدية يقوم صاحبها بدعوة كل أصدقائه وذويه والمقيمين للاحتفال معه بالمناسبة التي يحتفل بها.

"الفدو" جاء من الفدو الذي أنزله الله من السماء على سيدنا إبراهيم ليفدي ابنه إسماعيل قبل ذبحه، سنة توارثتها الأجيال في سيناء وهي أحد العادات الموجودة.

السيد عوض أحد أبناء جنوب سيناء فاز بانتخابات مجلس النواب 2020 التي يخوضها لأول مرة بمقعد القائمة في المحافظة وقام بدعوة أبناء جنوب سيناء من طابا وحتى رأس سدر للاحتفال معه وحضور الفدو الذي أقامه في مدينة رأس سدر مسقط رأسه بعد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال النائب السيد عوض في كلمته إن قوات الشرطة والجيش يقدمان تضحيات على أرض جنوب سيناء منذ حروب التحرير وحتى الآن، وقدم التعازي لأسر الشهيدين اللذين استشهدا مطلع الأسبوع برصاص مجهولين، وأكد أن أهالي المحافظة تقف خلف الجيش والشرطة في حروبها ضد الإرهاب والخارجين علس القانون، وأكد أن أبناء سيناء هم درع الحماية لسيناء من ناحية الشرق.

وقدم الشكر إلى أهالي المحافظة الذين شاركوا في العناية الانتخابية وطالب باستمرار الحضور الكثيف خلال جولة الإعادة المقررة 7و8 ديسمبر المقبل، وقال إن حضور أهالي جنوب سيناء هذا الفدو دليل كبير على أن المواطنين على قلب رجل واحد ولا فرق بين بدوي أو وافد.

وشهد الفدو حضور ما يقرب من 1000 شخصية عامة من أهالي المحافظة بينهم اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر والشيخ إبراهيم سالم جبلي شيخ مشايخ جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، بجنوب سيناء، بفوز سليمان عطيوي، مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد الفردي بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وفوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم السيد عوض، وفضية سالم.

ومن المقرر أن يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الثانية في محافظة جنوب سيناء، هم حميد سليمان أبو بريك، وغريب أحمد حسان، بالدائرة الثانية على مقعد فردي فقط.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 بجنوب سيناء 30138 ناخبًا، بنسبة 33.40 %.