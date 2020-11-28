المستقلون بكفرالشيخ يلجأون للدعاية الانتخابية "أونلاين" خوفا من كورونا

لجأ عدد من المرشحين المستقلين في كفر الشيخ لاستخدام الدعاية الانتخابية عن طريق الإنترنت، وذلك لتقليل الجولات والاجتماعات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث اتخذ عدد من المرشحين من صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، لتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، لجذب الناخبين والحصول على دعمهم.

ففي الدائرة الأولى والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، يعتمد المرشحون المستقلون أحمد طنطاوي، النائب الحالي، وباسم حجازى، وياسر منير ومراد القطان، على صفحات فيس بوك فضلاً عن "قعدات المقاهي"، واللقاءات السريعة بمختلف الأماكن المفتوحة في الدعاية الانتخابية، حيث أنشأ عدد منهم صفحات على "فيس بوك"، لنشر الفعاليات واللقاءات التي تجري بينهم وبين المواطنين، فيما بدأ المرشحون المستقلون في الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات.

واشتعلت المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرشحي الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، حيث يكثف المستقلون ماهر المصري، ومحمد مفتاح، ومحمد عبدالحميد هاشم، من الدعاية الانتخابية على "فيسبوك"، فضلاً عن جولات المرشحين.

بينما اشتدت المنافسة عبر السوشيال ميديا في الدائرة الثالثة التي تضم مراكز "بيلا، الحامول، وبلطيم"، حيث يتنافس مرشحان مستقلان وهما الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، وعزت عبدالرحمن، حيث يكقف المرشحان من الدعاية الانتخابية عبر فيس بوك بجانب اللقاءات في القرى بالأماكن المفتوحة.

كما يكثف مرشحو الدائرة الرابعة المستقلون وهم يوسف البدري، البرلماني الأسبق، ومحمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس النواب الأسبق، ومحمد الصامودي، التي تضم مراكز "دسوق، مطوبس، فوه"، من الدعاية أونلاين فضلاً عن استخدام مكبرات الصوت لتجوب القرى والمدن، بالإضافة الى عقد لقاءات مفتوحة في النوادي والأماكن العامة لجذب الناخبين وحثهم على المشاركة في جولة الإعادة.