10 سيدات يترشحن في انتخابات النواب بكفر الشيخ ويخسرن: "ملهمش حظ"

لم يحالف محافظة كفر الشيخ، الحظ في انتخاب سيدة على النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2020؛ إذ ترشح 10 سيدات بـ3 دوائر إلا أنهن خسرن جميعا المعركة، وتقدمت إحداهن بطعنٍ للهيئة الوطنية للانتخابات، على إجراء الانتخابات نفسها، زاعمة أن بعض المرشحين وزعوا أموالا وشنطا غذائية على الناخبين، لتوجيههم للتصويت.

وعلى الرغم من تنفيذ السيدات الـ10 جولات كثيرة وتعليق لافتات، إلا انهن خسرن جميعا السباق، في خطوة تؤكد أن كفر الشيخ ليس لها حظ مع السيدات النائبات"؛ إذ أنه على مدار سنوات كثيرة، لم تنجح سيدة بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.

وشهدت الدائرة الأولي بكفر الشيخ، التي تضم مركزي" كفر الشيخ وقلين"، ترشح 3 سيدات هن: مها يونس، وأماني عزوز، وياسمين أبو الفتح، في منافسة 46 رجلا، إلا أن جولة الإعادة سيخوضها 6 من الرجال، أبرزهم النائب الحالي أحمد طنطاوي، الذي حصل على أعلى الأصوات.

بينما خلت الدائرة الثانية، شملت مركزي الرياض وسيدي سالم، من المرشحات النساء؛ إذ تنافس 24 رجلا على مقعدي الدائرة، التي يخوض الإعادة بها 4 مرشحين.

وشهدت الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز "الحامول، وبيلا، وبلطيم"، ترشح 5 سيدات، هن: جميلة بدير، وفاطمة منصور، وهلالة الشناوي، وأنوار رشاد، ودولت بسيوني"، في منافسة 24 مرشحا من الرجال، وعلى الرغم من نشاطهن في الدائرة، إلا أنهن لم يحالفهن الحظ.

وفي الدائرة الرابعة بكفر الشيخ، التي تضم مراكز "دسوق، وفوه، ومطوبس"، نافست سيدتان على المقاعد الـ3، هما: نيرة الجيار، ومنى خيري، في منافسة 46 رجلا، إلا أنهما لم يحالفهن الحظ أيضا، وتقدمت الأولى بطعن على نتائج الانتخابات، بزعم أن بعض المرشحين وزعوا أموالا وشنط غذائية على الناخبين، لتوجيههم للتصويت.