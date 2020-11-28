ارتفاع نسبة الغياب في مدارس أسيوط خوفا من الإصابة بكورونا

ارتفعت نسبة الغياب بين الطلاب في مدارس محافظة أسيوط، عقب اشتباه إصابة أكثر من 50 حالة بفيروس كورونا في المدارس، بينهم طلاب ومدرسين، ما دفع بعض أولياء الأمور إلى منع أولادهم من الذهاب إلى المدارس، خوفا عليهم من الإصابة بالفيروس، وتسبب ذلك في غياب جماعي.

وأكد مصدر بمديرية التعليم في أسيوط، أن نسبة الغياب بالمدارس بلغت أكثر من 50% من نسبة الحضور، لافتا إلى أن جميع المدارس تشهد غياب جماعي للطلاب، خوفا من كورونا.

من جانبه، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم، الخاصة بنظام سير الدراسة، وتحديد أيام الدراسة للفرق الدراسية والمراحل المختلفة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة، ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بمديرية الصحة، وغرفة عمليات المحافظة؛ للمتابعة بصفة مستمرة في حالة ظهور أية حالات اشتباه بين الطلاب أو العاملين، والاستعانة بالزائرة الصحية في المدارس.

ووجه "سعد" قيادات المديرية بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة، والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول، وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية، وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المدارس والمنشأت التعليمية كافة، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.