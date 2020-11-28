أسرة نائب بنها ضحية كورونا تودعه من خارج أسوار المستشفى بناء على وصيته

حرصت اسرة وعائلة الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر الذي توفى الليلة جراء إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان نجاحه في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على توديعه بالوقوف أمام باب مستشفى بنها للتأمين الصحي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار حلمي عبد الشافي المتحدث الإعلامي لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية أن حجاج أوصى قبل وفاته بدفنه في مقابر العائلة بالرملة، والاقتصار على تشييع الجنازة، ومن المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم من أمام مستشفى التامين النموذجي ببنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد.

وأضاف عبد الشافي، أن النائب أصيب بكورونا وتم حجزه قبل يومين من إجراء الانتخابات البرلمانية وأدار الأمور هاتفيا من داخل العزل.

وأعرب عبدالشافى عن تعازيه لعائلة ومحبي النائب الدكتور جمال حجاج رحمه الله مؤكدا أن الحزب فقد قامة وطنية وسياسية بارزة لها دور ملموس في الحياة السياسية بالقليوبية.

وأضاف عبدالشافي أن الساحة السياسية والتنفيذية بالقليوبية، فقدت أحد رجالها المخلصين بعد مسيرة من العمل الناجح في خدمة الوطن بداية بمنصب وكيل وزارة التأمين الصحي بالقليوبية، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية ثم نائباً لمجلس النواب والذي أعلن فوزه من أيام قليلة.

واختتم عبد الشافي رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وعوضنا عنه خيرا، ونسأل الله لنا ولأهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، التي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء أنتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية حينها، "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها أعلن نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري، ووضعه بالعزل المنزلي إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفى.