"لم يحتفل بفوزه".. تفاصيل وفاة أول نائب ببرلمان 2020 بكورونا

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية الرملة ومدينة بنها، إثر الإعلان عن وفاة الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول نواب برلمان 2020 الراحلين حتى قبل أن يحتفل بفوزه أو يستخرج الكارنيه.

من جانبها نعت محافظة القليوبية الفقيد، وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الأقليم حضور الجنازة، والمقررة أن تقام مع صلاة ظهر اليوم السبت، من أمام مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، وتجمع العشرات من أسرة الفقيد أمام المستشفى لمواساة نجله والترتيب للجنازة.

كان النائب أعلان مطلع الشهر الجاري إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا يوم 5 نوفمبر الماضي خلال إجراء انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ومع إعلان فوزه رسميا بالمقعد ضمن مرشحي ائتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري والذي يشغل منصب أمينه العام في محافظة القليوبية، ولكن لم يمهله القدر للاحتفال بالفوز لتعلن وفاته مساء الجمعة عقب توقف القلب وعدم النجاح في إسعافه داخل قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خبر وفاة النائب ببوست جاء فيه "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".

وشغل الفقيد منصب مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وكان نائبا بمجلس الشعب عن دائرة مركز بنها دورة سابقة من عام 2000 وحتي 2005 وشغل منصب أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية منذغنشاء الحزب حتى وفاته.

ومن المقرر ان تشهد الدائرة إعلان فتح باب الترشح من جديد علي المقعد في غنتخابات تمكيلية وفق قانون الإنتخابات الذي ينظم مثل هذه الحالات

فيما اعلن المهندس محمد جمال حجاج نجل الفقيد ان والده اوصي بدفنه في مقابر العائلة بالرمله والإقتصار علي تشييع الجنازة مشيرا انه من المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم من امام مستشفي التامين ببنها ومنها غلي مقابر قرية الرملة مركز بنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد

وكانت أعلنت الليلة وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب إئتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها وكفر شكر

وتوفي النائب داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

وكان النائب قال في بيان على صفحته الرسمية وقت إعلان إصابته (شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سببا في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها قد اعلن ، نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه بالعزل المنزلى. إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفى