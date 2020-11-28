"الإسكان": سحب 363 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان الـ14

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع، و110 أمتار مربعة، و120 مترًا مربعًا، إضفاة 100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل.

ويختلف مقدم جدية الحجز باختلاف المساحة المطروحة للوحدة، ضمن الإعلان الـ14 لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تقوم هيئات البريد المُميكنة ببيع كراسات الشروط مقابل 150 جنيهًا للكراسة و400 جنيه مصروفات إدارية لكل كراسة، يتم شرائها للتقديم في الإعلان الرابع عشر.

وقبل إنتهاء فترة الحجز المحددة للإعلان بـ 10 أيام، تم سحب سحب أكثر من 363 ألف كراسة شروط، لحجز وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي حتى الآن، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مي عبدالحميد.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن هناك 167ألف عميل سددوا مقدمات مبلغ جدية الحجز، وهناك ما يقرب من 80 ألف سجلوا بياناتهم لحجز الوحدات علي الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأشارت "عبد الحميد" لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن كراسات شروط حجز وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الإجتماعي متوفرة داخل مكاتب البريد حتى إنتهاء موعد حجز الوحدات في 7 ديسمبر المقبل.

شروط التقديم في الإعلان الـ14:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلًا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريًا بدلًا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفًا بدلًا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها، وفقًا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.