"تعليم أسيوط" ينظم جلسة تعريفية حول الأنشطة اليابانية "توكاتسو"

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، جلسة تعريفية تثقيفية عن الأنشطة اليابانية الخاصة بالتوكاتسو، ودور الشركاء في العملية التعليمية، لدعم المدارس الصديقة للمدارس اليابانية بقاعة خديجة يوسف.

جاء ذلك بحضورمحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية في المديرية والإدارة التعليمية ومسؤولى الصفوف الأولى.

وأكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المدارس المصرية اليابانية بأسيوط نوع جديد من المدارس يدخل الخدمة في مصر في إطار الاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، مضيفا أن أنشطة التوكاتسو الخاصة هي أنشطة لا صفية، فهى تركز على تنمية الجوانب الأخلاقية وتطبق خلال الحياة اليومية لاكتساب المهارات الحياتية.

وأشاد وكيل الوزارة بالتجربة اليابانية فى التعليم خاصة "توكاتسو"، موضحا أنها تعنى تطبيق الأنشطة في نظام التعليم والانتقال من الحفظ والتكرار إلى الإبداع والتفكير.

وأوضحت الدكتورة "أمل يسن" مسؤول أنشطة التوكاتسو بالمديرية، إن أنشطة التوكاتسو تركز على تنمية الجوانب الأخلاقية وتطبقها خلال الحياة اليومية للطلاب لاكتساب المهارات الحياتية.

وأضافت مسؤول أنشطة التوكاتسو أن نتائج التطبيق على المدارس الرائدة أظهرت إيجابية كبيرة خلال هذه المرحلة، ما دعا إلى التوسع في تطبيقها بالمدارس الحكومية، والسعي نحو تعميمها في جميع المدارس التي تطبق نظام التعليم المصري الجديد.

وأشارت "يسن" إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت بإدخال أنشطة "توكاتسو" ضمن مكونات نظام التعليم الجديد، بهدف تعزيز هذا المنهج الذي يركز على إكساب الطالب المصري ما يُعرف "بمهارات القرن الحادي والعشرين"، والتي تشتمل على مهارات إدارة الذات ومهارات التعامل مع الآخرين.

ومن جانب آخر، قالت الدكتورة سناء منسق مسؤول الأنشطة اليابانية بالمديرية بمحافظه المنيا، إن مديري المدارس والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور وسكان المجتمع المحيط بالمدرسة يعملون معًا، لتهيئة بيئة مدرسية مواتية للرفاهية الشاملة للتلاميذ، ولخلق بيئة تعلم إيجابي عن طريق أنشطة تمارس خلال الحياة المدرسية، حيث ينمو أكاديميًا ومعرفيًا وبدنيًا ووجدانيًا وعقليًا، أي تنمية الشخصية المتوازنة لكل تلاميذ الفصل دون تفرقة.

وأكدت أن الهدف الأساسي من تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس العادية، هو تنمية وصقل قدرات التلاميذ الاجتماعية والأخلاقية، ليصبحوا أعضاء ناشطين ناجحين في المجتمع، إضافة إلى تحسين الانضباط والتحفيز الذاتي، وتحسين مهارات التواصل، وبناء العلاقات الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء والمعلمين وأفراد الأسرة، والمشاركة النشطة، وتحمل المسئولية في الأنشطة المجتمعية والاجتماعية.

وفي نهاية الندوة استعرضت جهود وزارة التربية والتعليم ودورها في دعم المدارس الصديقة، من خلال حضور تدريبات على يد خبراء وحدة المدارس المصرية اليابانية، زيارات الدعم الفني للمدرسة من خبراء وحدة المدارس المصرية اليابانية ومسؤولي التوكاتسو بالمحافظة، حضور حصص بحثية بالمدرسة المصرية اليابانية.