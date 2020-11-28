نقل عدد من أسر عزبة الهجانة إلى "أهالينا" لتنفيذ محور الوفاء والأمل

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه جار نقل عدد من الأسر من عزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا وذلك في إطار تنفيذ محور الوفاء والأمل حيث تم إزالة 12 عقار بإجمالي 28 أسرة لتنفيذ محور الوفاء والأمل الذي يبدأ من طريق الشهيد مرورا بمنطقة سوق السيارات وداخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تقوم حاليا بإزالة كل التعارضات والإشغالات لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، مشيرا إلى متابعة نقل السكان وتسكين الأسر في مدينة أهالينا حيث يتم تسليمهم وحدات مجهزة بالكامل، وتوفير سيارات من المحافظة لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

من ناحية أخرى، تقوم محافظة القاهرة حاليا بإزالة تعارضات مسار محور الفردوس بمنطقة عزبة العرب التابعة لحي غرب مدينة نصر حيث جار إزالة 129 عقارا من المقرر إزالتها تباعا بمتابعة من المنطقة الشرقية وحي غرب مدينة نصر في إزالة العقارات وتسليم الأهالي تعويضات مادية.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الفردوس يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تتم على أرض العاصمة بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، ويشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعا مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ومارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

وأوضحت أن المحور يساهم في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ما يساهم في تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة، وجارٍ العمل بالمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بطول 8600 متر وبعرض من 3: 4 حارات مرورية بكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.