سقط داخل ماكينة.. مصرع عامل في مصنع بلاستيك بالقليوبية

لقي عامل مصرعه، داخل مصنع بلاستيك بقرية كفر الشهاوي خاطر في مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية، إثر سقوطه داخل ماكينة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد مصرع "عبدالستار. ع. ع"، مقيم بمنطقة جبل الطيور في محافظة المنيا، 18 عاما، عامل، إثر سقوطه داخل ماكينة داخل مصنع بلاستيك، بقرية كفر الشهاوي خاطر بمدينة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.