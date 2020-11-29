بدء إجراء قرعة قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي اليوم

تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرعة أراضى الإسكان الإجتماعي ظهر اليوم، بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

ووجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدعوة للمتقدمين لحضور القرعة العلنية اليدوية، للوقوف على كافة مراحل القرعة، لتوفير أقصى درجات النزاهة والشفافية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة ظهر اليوم الأحد، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20 من ديسمبر القادم، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية فى هذا الشأن.

الجزار: بدء إجراء قرعة قرعة أراضى الإسكان الاجتماعي اليوم وتستمر حتى الأحد 20 ديسمبر المقبل

وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أكد أنه سيتم إجراء القرعة لقطع أراضى الحى السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، وقطع الأراضى بالامتداد الغربى (أراضى الإسكان الاجتماعى)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضى الحى 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إجراء القرعة لتلك المدن باستاد المقاولون العرب، وذلك ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم يوم السبت 5/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – منطقة 4 – مجاورة (1، 2، 3، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – الحى الرابع – مسلسل (2، 3)، وغرب المدينة مجاورات (أ – ب – ج) – مسلسل 4، وغرب المدينة – مجاورة ج – مسلسل 5، والحى الأول – مسلسل 6، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وكذا أراضى منطقة الإسكان الاجتماعى 480 فداناً – المجاورة الأولى والثانية – مسلسل 1، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – مناطق (أ – ج – د – و) – مسلسل 2، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – منطقة (ب) – مسلسل 3، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، بالإضافة إلى أراضى منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة 4 – مسلسل 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وكان المهندس محمد أنور هلال، أشار إلى أنه سيتم يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادى سيتى كلوب فى الحى الثالث بالمدينة، وأراضى منطقة 735 فداناً – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضى منطقة 55 فداناً – منطقة الإسكان الاجتماعى – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وسيتم يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضى حى الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الاتحاد السكندرى.

حسن غانم : السماح للحاجزين فقط حضور القرعة بموجب إيصال سداد مقدم الحجز

وكان حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أكد أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

غانم : سحب مقدمات الحجز لمن لم يوفق بالقرعة أو فتح حساب مميز

وكان رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أوضح أنه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.​