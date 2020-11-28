"الكهرباء" توفر خدمة للراغبين في استخراج إيصال للعداد مسبق الدفع

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه مع كل عملية شحن للعداد مسبق الدفع يمكن للمشترك أن يتسلم إيصال حراري، لافتا إلى أنه في حال احتياج المشترك لـ"إيصال تفصيلي" متاح وإذا احتاج بيانات العداد وتاريخ التركيب يتم استخراج شهادة بيانات من شركة الكهرباء التابع لها.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- قلة المشاكل بين محصل الكهرباء والعملاء.

- الحد من مشاكل المستأجر والمالك.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.

أهم النصائح والإرشادات للعدادات

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.