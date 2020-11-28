الغرف التجارية: زيادة النفوق بين الدواجن بسبب انخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنه خلال فصل الشتاء ترتفع تكاليف الإنتاج للدواجن بشكل كبير، نظرا للظروف الجوية التي تؤثر على صحة وحياة الدواجن.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السبب في زيادة النفوق بين الدواجن في فصل الشتاء هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بجانب سرعة انتشار الأوبئة، وهو ما يهبط بالمعروض في السوق.

وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج تزيد بسبب زيادة ساعات التدفئة للدواجن عن فصل الصيف بجانب زيادة أسعار الأعلاف، والمتابعة الطبية والأدوية التي تعطى للدواجن لمنع انتشار الأوبئة وغيرها.

ولفت إلى أنه خلال فصل الصيف كان يتم التدفئة خلال ساعتين فقط خلال ساعات الفجر، أما في فصل الشتاء فهناك بعض المناطق التي تحتاج إلي تدفئة لمدة 24 ساعة وهو ما يزيد التكاليف على المربي لزيادة استهلاك الأنابيب، حيث تزداد قيمة تكاليف التدفئة في الشتاء بنسبة من 150% إلى 200%.

وحذر السيد من بدء ظهور إنفلونزا الطيور، خاصة مع بداية دخول موسم الشتاء، قائلًا إن العدوى لم تظهر حتى الآن بالنسبة للتربية المنتظمة في المزارع.

وأضاف "السيد"، أنه لابد من دق ناقوس الخطر لاتخاذ الاحتياطات الكاملة والإجراءات الاحترازية، لتفادي الخسائر الفادحة التي يتحملها التجار وصغار المنتجين نتيجة النفوق.

وأشاد "السيد"، بحملات التوعية الخاصة بإدارة الطب الوقائي بشأن مخاطر الإنفلونزا وكيفية تجنبها، بجانب تنظيمهم قوافل تحصين لرصد بؤر انتشارها، مطالبًا الوحدات البيطرية في المحافظات بشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة به، لتجنب سقوط ضحايا بشرية.