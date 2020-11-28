محافظ أسوان: "بنبان" حول المحافظة لعاصمة الطاقة الشمسية في العالم

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنَّ حصول مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان على جائزة التميز الحكومي العربي فى دورتها الأولى، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تمّ إطلاقه على أرض أسوان لتصبح عاصمة الطاقة الشمسية في العالم كونها تضم واحد من أكبر تجمعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويبلغ عددها 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

ولفت إلى أنَّه بفضل هذه المشروعات أصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعد أن كانت أحد أهم التحديات أمام الدولة هي توفير الكهرباء قبل عام 2014 حيث وصل إجمالي الاستثمارات بهذا المشروع القومي لنحو 3 مليارات دولار ويقع على حوالي 9 آلاف فدان، موضحاً أنَّه يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي دخلت جميعها التشغيل الفعلىي للخدمة على الشبكة القومية الموحدة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنَّ أسوان تمثل الآن حجر الزاوية في مجال الطاقة الشمسية حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط في مجال توليد الطاقة والتي نستعد الآن لتصديرها لدولة السودان الشقيق، في إطار الاهتمام بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال مشروع خط الربط الكهربائي بين محطة محولات توشكى ووادي حلفا بطول 100 كم.

وأكّد أنَّ هناك العديد من المشروعات التي انطلقت على أرض أسوان من مشروعات استثمارية وبنية تحتية وخدمية جديدة وليتوّج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وقبلها عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.