ورش عمل لصناعة الأفلام وتدريبات سيناريو وإخراج لطلاب الأقصر

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، اليوم السبت، عن تنظيم ورش عمل في صناعة الأفلام بالأقصر، والتدريب في مجالات الإخراج والسيناريو والتصويروالمونتاج للطلاب المهتمين بالتميز في هذه المجالات، موضحة أن هذه الورش تنطلق الإثنين ٣٠ نوفمبر المقبل.

وقال بيان للكلية إنه تم إعداد استمارة خاصة بكل ورشة على حدة، موضحا أن مدينة الأقصر العريقة كانت شاهدا على الفنون منذ آلاف السنين لحضارة علمت العالم بأثره، ومازلنا ننهل من عطائها وفكرها وفلسفتها حتى وقتنا الحاضر، أملا من الطلاب في أن يستكملوا مسيرة الفن والتنوير والثقافة التي بدأها رواد الفن التشكيلي المصري، وأن يكونوا سفراء لكليتهم في شتى مجالات العمل التي تتطلب خريج كلية فنون جميلة وما أكثرها، ولذلك هدف الكلية دائما هو خدمة المجتمع وتعاونها في خدمة مجتمع الأقصر.

جدير بالذكر أن جامعة الأقصر، كانت قد أعلنت عن تنظيم فعاليات مؤتمرها الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجـتمع تحت عنوان "الفـن والاتصال في سياق العـولمة"، في الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مـحمد أحمد عرابي، رئيس المؤتمر، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف محمود إبراهـيم، مقرر المؤتمر، قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة داليا صالح فـرح، أمين عام المؤتمر، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.

وقدمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الدعوة لكافة الأساتذة الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين لحضور فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة، الذي تنعقد فعالياته في الفترة بين 12-14 ديسمبر 2020م، حيث يهدف المؤتمر هذا العام إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر.

كما يهدف المؤتمر إلى بحث التفاعلات بين الفن والتعليم والمسؤولية المجتمعـية، بما يسهم في استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي وخدمة المجتمع.

ومن المقرر عقد مجموعة من الورش المصاحبة للمؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين وطلاب كليات الفنون الجميلة، والتي تغطي عدة مجالات مثل "صناعة أفلام الصلصال Stop Motion - تصميم الشخصيات الرقمية - و سباكة البرونز للأعمال النحتية".