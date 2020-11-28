تجديد ندب هاني النابلسي مديرا للفرقة القومية للفنون الشعبية

وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على تجديد ندب المخرج هاني النابلسي من البيت الفني للمسرح إلى البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، لتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية لعام آخر.

وكان المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية قد تقدم بطلب لرئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى للموافقة على تجديد ندب المخرج هاني النابلسي من البيت الفني للمسرح إلى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية.

وهاني النابلسي ممثل ومخرج بالمسرح الكوميدي، حاصل على ليسانس آداب قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بجامعة حلوان، وتمهيدي الماجستير من قسم المسرح جامعة حلوان، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من ماستر أكاديمي بنيويورك، ويقوم بالتحضير لرسالة الماجستير في قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وأخرج النابلسى للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية مسرحية "شباب قد الدنيا" من إنتاج فرقة تحت 18 وحققت نجاحًا كبيرًا عام 2015، كما أخرج مسرحية "هزة في وسط البلد" للمسرح الكوميدي عام 2016، وكانت مسرحية "بحر الهوي" هى آخر أعماله المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية.

وكان البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، قد افتتاح العرض المسرحي "لحظة حب"، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.

كما افتتح القطاع الموسم الثاني للعرض المسرحي فنان الشعب "سيد درويش" في التاسعة من مساء الأربعاء الماضي بقاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

والعرض يأتي في إطار أهداف وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، وهو يروي أهم المحطات الرئيسية في حياة الغائب الحاضر الموسيقار سيد درويش، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.