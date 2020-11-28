بروتوكول لتزويج اليتيمات بين "الأورمان" وشركة بتروكيماويات بالعامرية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيديكو"، لدعم زواج الفتيات اليتيمات في منطقة "النهضة"، بدائرة مدينة العامرية، غرب الإسكندرية.

وقال مدير الجمعية إن البروتوكول يتضمن دعم زواج 30 عروسة من اليتميات المقبلات على الزواج، من أسر منطقة "النهضة"، حتى نهاية سنة 2020، وذلك بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتجهيزهن وزواجهن.

ورحب "شعبان" بما وصفع التعاون المثمر بين "الأورمان وواحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال البترول والبتروكيماويات، وهي شركة "إيثيديكو"، مؤكداً على أن الشركة من خلال مسئولياتها المجتمعية، تضرب مثلاً للمؤسسات الاقتصادية الكبرى، فى دعم زواج الفتيات اليتميات.

وأضاف أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية في التوسع في أنشطتها، لتشمل الأسر غير القادرة والأكثر احتياجاً بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات، أحد الأنشطة الخيرية الإنسانية، التي أطلقتها جمعية "الأورمان" قبل سنوات، ومازالت مستمرة في القيام به، لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات، ومساعدتهن على بناء حياة جديدة.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساعدت في تجهيز ما يقرب من 20 ألف فتاة يتيمة بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون قد تم عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية، من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لأسرتها.

وفي وقت سابق، أعلن "شعبان" عن توزيع 3 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة كفر الشيخ، مع دخول فصل الشتاء، وذلك في قرى "أبو طبل والخادمية واسحاقة" بمركز كفر الشيخ، وقريتي "كفر الجزائر والغنيمي" بمركز قلين، وقرية "الزعفران" بمركز الحامول، وقرية "العجوزين" بمركز دسوق، وقرية "كوبري الزاوية" مركز الرياض، وقرية "الشهابية" بمركز البرلس.

ونظم صندوق "تحيا مصر" احتفالية مؤخراً، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم، استعداداً لفصل الشتاء، تستهدف مليون أسرة في كافة المحافظات.

وتشمل القافلة الإنسانية توزيع مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة، بإجمالي 2000 طن، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.